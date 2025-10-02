„Voru með Bjarna Ófeig sjóðandi heitan“

Lið ÍR vermir nú botnsætið í úrvalsdeild karla í handbolta eftir tap gegn KA í kvöld. Leikurinn fór 41:36 en eftir góðan upphafskafla þar sem ÍR leiddi leikinn kom viðsnúningur. Staðan fór úr 5:7 í 11:8 og voru KA menn með nokkur mörk í forskot út leikinn.
Þjálfarinn Bjarni Fritzson veit hvað hann syngur og hafði ekki teljandi áhyggjur í spjalli eftir leik.
„Við byrjuðum þetta ágætlega en vorum svo í eltingaleik í 45 mínútur. Við vorum smá klaufar og missum KA fram úr okkur. Við erum á köflum að nálgast þá og erum inni í leiknum nánast allan tímann. Við erum bara að gera of mikið af aulamistökum, sem kemur okkur að lokum í koll.
Við erum með marga tapaða bolta en svo erum við líka að gleyma okkur í vörninni. Þetta má skrifa sem einbeitingafeila. Þá má líka segja að KA-menn hafi verið aðeins klókari en við. Þeir voru svo með Bjarna Ófeig sjóðandi heitan.“
Þið eruð að skora alveg helling og markvarslan er ágæt. Liðið er ungt og skemmtilegt.
„Já liðið er bara svona. Þetta er þriðja árið sem við erum að spila þessum strákum en þeir eru ungir. Þeir hafa sýnt það margoft að þeir eru færir í þessa deild. Við höldum bara okkar plani og förum að vinna einhverja leiki.
Við getum það og verðum svo betri í leiðinni. Það er engin skömm af því að tapa gegn KA hér á Akureyri. Ég er ánægður með margt í okkar leik og hjá mínu liði. Við þurfum að halda vinnunni áfram, mæta á æfingu á morgun og reyna að verða betri.
Verði það svoleiðis þá hef ég engar áhyggjur. Við undirbjuggum okkur vel fyrir leikinn í kvöld en töpuðum. Nú er bara að læra af þessu og halda áfram,“ sagði Bjarni að lokum.