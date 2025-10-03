Áfall fyrir Íslandsmeistarana

Magnús Öder Einarsson sem var fyrirliði Fram á síðustu leiktíð, gekkst undir aðgerð á hné í vikunni og verður lengi frá keppni.
Það er vefsíðan Handkastið sem greinir frá. Magnús Öder var ekki í leikmannahópi Fram í 5. umferð úrvalsdeildar karla í gærkvöldi gegn Aftureldingu er liðið tapaði með sex mörkum 35:29.
Magnús fór í aðgerð á hné á miðvikudaginn og verður ekkert með Fram fyrr en í fyrsta lagi í febrúar ef allt gengur að óskum.
Högg hafa verið skorin í lið Fram en félagið missti ungstirnið, Marel Baldvinsson sleit krossband í september og Rúnar Kárason hefur glímt við kálfameiðsli en er væntanlegur á næstunni.
Íslandsmeistarar Fram hafa byrjað leiktíðina frekar illa og eru með tvo sigra og þrjú töp að loknum fimm leikjum í úrvalsdeildinni.