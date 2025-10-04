Duttu naumlega út úr Evrópukeppninni

Sænska handknattleiksliðið Skara sem Aldís Ásta Heimisdóttir og Lena Margrét Valdimarsdóttir leika með, er úr leik í umspili fyrir Evrópudeildina eftir tvísýnt einvígi við Molde frá Noregi.
Molde vann fyrri leikinn í Noregi, 27:24, og mikil spenna var í seinni leiknum á heimavelli Skara í dag. Sænska liðið var oft tveimur mörkum yfir þegar langt var liðið á leikinn en Molde tókst að jafna og komst yfir rétt fyrir leikslok. Skara vann að lokum 27:26 en það var ekki nóg.
Aldís skoraði þrjú mörk í leiknum og Lena eitt.
Þá skoraði Berta Rut Harðardóttir tvö mörk fyrir Kristianstad sem vann Kungälv örugglega í sænsku úrvalsdeildinni í dag, 38:29.