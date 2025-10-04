Íþróttir | Handbolti | mbl | 4.10.2025 | 13:57

Duttu naumlega út úr Evrópukeppninni

Aldís Ásta Heimisdóttir í leik með Skara.
Ljósmynd/Viktor Ljungström

Sænska handknattleiksliðið Skara sem Aldís Ásta Heimisdóttir og Lena Margrét Valdimarsdóttir leika með, er úr leik í umspili fyrir Evrópudeildina eftir tvísýnt einvígi við Molde frá Noregi.

Molde vann fyrri leikinn í Noregi, 27:24, og mikil spenna var í seinni leiknum á heimavelli Skara í dag. Sænska liðið var oft tveimur mörkum yfir þegar langt var liðið á leikinn en Molde tókst að jafna og komst yfir rétt fyrir leikslok. Skara vann að lokum 27:26 en það var ekki nóg.

Aldís skoraði þrjú mörk í leiknum og Lena eitt.

Þá skoraði Berta Rut Harðardóttir tvö mörk fyrir Kristianstad sem vann Kungälv örugglega í sænsku úrvalsdeildinni í dag, 38:29.

mbl.is
