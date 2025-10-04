Íþróttir | Handbolti | mbl | 4.10.2025 | 21:32

Gott að koma á erfiðan útivöll og vinna

Stefán Arnarson var ánægður með sitt lið.
Stefán Arnarson var ánægður með sitt lið.
Stefán Arnarson þjálfari Hauka var kátur er hann ræddi við mbl.is eftir að lið hans sigraði KA/Þór, 27:23, á útivelli í úrvalsdeild kvenna í handbolta í kvöld. Tapið var það fyrsta hjá KA/Þór í deildinni.

„KA/Þór-konur eru búnar að standa sig mjög vel og taplausar. Það er gott að koma á erfiðan útivöll og fá tvö stig. Þær eru með vel skipulagt lið og við þurftum að spila vel til að vinna.

Við spiluðum góða vörn, góð markvarsla og sóknarleikurinn var svona ágætur. Þess vegna unnum við og ég er bara mjög ánægður með það,“ sagði hann.

Inga Dís Jóhannsdóttir fór út af með rautt spjald hjá Haukum en þrátt fyrir það vann liðið öruggan sigur.

„Við misstum frábæran leikmann út af en við erum með góða breidd, sterkan hóp þannig að það kemur bara maður í manns stað,“ sagði hann.

