Haukakonur fyrstar til að vinna nýliðana

Sonja Lind Sigsteinsdóttir skoraði þrjú mörk fyrir Hauka.
Sonja Lind Sigsteinsdóttir skoraði þrjú mörk fyrir Hauka. mbl.is/Ólafur Árdal
Haukarkonur urðu í kvöld fyrstar til að vinna nýliða KA/Þórs er liðin mættust í fjórðu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta. Urðu lokatölur á Akureyri 27:23.

KA/Þór, Valur og ÍBV eru saman á toppnum með sex stig. Haukar eru í 4-5. sæti með fimm stig.

