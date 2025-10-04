Haukakonur fyrstar til að vinna nýliðana

Haukarkonur urðu í kvöld fyrstar til að vinna nýliða KA/Þórs er liðin mættust í fjórðu umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta. Urðu lokatölur á Akureyri 27:23.
KA/Þór, Valur og ÍBV eru saman á toppnum með sex stig. Haukar eru í 4-5. sæti með fimm stig.
Meira fljótlega.
|ÍBV
|0:2
|ÍA
|0:2. Frábær útisigur hjá ÍA. Skagamenn eru þá komnir upp í þriðja sæti neðri hluta deildarinnar og erfitt fyrir þá að falla núna.Leik lokið
|KR
|2:2
|Afturelding
|2:2 - Leik lokið í Vesturbæ eftir gjörsamlega sturlaðar lokamínútur. Ég hafði hreinlega ekki í við að lýsa þessu undir lokin. Þakka kærlega fyrir samfylgdina, viðtöl og nánari umfjöllun væntanleg innan skamms!Leik lokið
|Fram
|3:3
|Tindastóll
|Jafntefli, 3:3, í fjörugum leik og þetta er nokkuð sanngjörn niðurstaða þegar upp er staðið.Leik lokið
|Chelsea
|2:1
|Liverpool
|2:1 Ja hérna hérna hér. Chelsea að tryggja sér sigurinn eftir 5 mínútur í uppbótartíma. Varamaðurinn skorar af mjög stuttu færi eftir fyrirgjöf frá Cucurella. Brasilíski táningurinn.Estevao (Chelsea) skorar