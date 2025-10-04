Naumur sigur Fram gegn ÍR

Fram fór með sigur af hólmi gegn ÍR, 32:30, á heimavelli í 4. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í dag.
Fram tekur því fram úr Fram og er í 4. sæti með 5 stig á meðan ÍR dettur niður í 5. sæti með þrjú stig.
Sara Dögg Hjaltadóttir átti hins vegar frábæran leik fyrir ÍR þar sem hún skoraði 12 mörk úr 14 skotum.
Næsti leikur Fram er gegn Val á meðan ÍR mætir KA/Þór
Mörk Fram: Hulda Dagsdóttir 8 , Katrín Anna Ásmundsdóttir 5, Ásdís Guðmundsdóttir 5, Valgerður Arnalds 4, Sóldís Rós Ragnarsdóttir 2, Kristrún Steinþórsdóttir 1, Hildur Lilja Jónsdóttir 1 Dagmar Guðrún Pálsdóttir 1 ,Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 1.
Varin skot Fram: Ethel Gyða Bjarnasen 2
Mörk ÍR: Sara Dögg Hjaltadóttir 12, Vaka Líf Kristinsdóttir 6 ,Katrín Tinna Jensdóttir 5, Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 3, Matthildur Lilja Jónsdóttir 3,María Leifsdóttir 1.
Varin skot ÍR :Sif Hallgrímsdóttir 4