Naumur sigur Fram gegn ÍR

Hulda Dagsdóttir átti stóran þátt í sigri Fram í dag.
Hulda Dagsdóttir átti stóran þátt í sigri Fram í dag. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Fram fór með sigur af hólmi gegn ÍR, 32:30, á heimavelli í 4. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta í dag.

Fram tekur því fram úr Fram og er í 4. sæti með 5 stig á meðan ÍR dettur niður í 5. sæti með þrjú stig.

Sara Dögg Hjaltadóttir átti hins vegar frábæran leik fyrir ÍR þar sem hún skoraði 12 mörk úr 14 skotum. 

Næsti leikur Fram er gegn Val á meðan ÍR mætir KA/Þór

Mörk Fram: Hulda Dagsdóttir 8 , Katrín Anna Ásmundsdóttir 5Ásdís Guðmundsdóttir 5, Valgerður Arnalds 4, Sóldís Rós Ragnarsdóttir 2, Kristrún Steinþórsdóttir 1, Hildur Lilja Jónsdóttir 1 Dagmar Guðrún Pálsdóttir 1 ,Alfa Brá Oddsdóttir Hagalín 1.

Varin skot FramEthel Gyða Bjarnasen 2

Mörk ÍR: Sara Dögg Hjaltadóttir 12, Vaka Líf Kristinsdóttir 6 ,Katrín Tinna Jensdóttir 5, Sigrún Ása Ásgrímsdóttir 3, Matthildur Lilja Jónsdóttir 3,María Leifsdóttir 1. 

Varin skot ÍR :Sif Hallgrímsdóttir 4

