Íþróttir | Handbolti | mbl | 4.10.2025 | 7:00

„Það er enginn sem getur orðið næsti Logi Geirs“

Bjarni Helgason
mbl.is

Bjarni Helgason

bjarnih@mbl.is

„Ég ræddi við stórvin minn Guðjón Val Sigurðsson þegar ég var að taka þessa ákvörðun,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.

Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Var tilbúinn að hætta í handbolta

Erfitt í janúar og maí

Aron gengur sáttur frá borði en á þó von á því að það gæti reynst erfitt að fylgjast með næstu stórmótum hjá landsliðinu 

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni
Frétt af mbl.is

Skórnir á hilluna hjá Aroni Pálmarssyni

„Hann sagði við mig að þetta yrði erfitt í janúar og svo í maí þegar úrslitaleikirnir byrja,“ sagði Aron.

„Ég hugsa að það sé alveg rétt hjá honum. Auðvitað fær maður kitl, sérstaklega í janúar, því þetta er einstök tilfinning að fara á stórmót með landsliðinu, þó að þetta sé á hverju ári.

Ég mun klárlega vera límdur við skjáinn og í staðinn fyrir það að vera fyrirliði inn á vellinum þá verð ég fyrirliði heima í stofu, alveg kolvitlaus,“ sagði Aron. 

Langt í næsta mót

Er maður að fara sjá þig í sérfræðingahlutverki, verður þú næsti Logi Geirsson?

„Það er enginn sem getur orðið næsti Logi Geirs, það er einstakur maður. Ég hef ekkert pælt í því og það er langt í mót en ef að kallið kemur þarf maður að vega og meta það en ég mun klárlega horfa á þetta,“ sagði Aron meðal annars.

Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.

Aron Pálmarsson og Logi Geirsson.
Aron Pálmarsson og Logi Geirsson. Ljósmynd/Eyþór/Rúv

