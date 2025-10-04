„Ég ræddi við stórvin minn Guðjón Val Sigurðsson þegar ég var að taka þessa ákvörðun,“ sagði handboltamaðurinn og landsliðsfyrirliðinn fyrrverandi Aron Pálmarsson í Dagmálum.
Aron, sem er 34 ára gamall, lagði skóna á hilluna á dögunum eftir afar farsælan feril þar sem hann varð þrettán sinnum landsmeistari í Þýskalandi, Ungverjalandi, á Spáni og á Íslandi en hann lék alls 184 A-landsleiki og skoraði í þeim 694 mörk.
Aron gengur sáttur frá borði en á þó von á því að það gæti reynst erfitt að fylgjast með næstu stórmótum hjá landsliðinu
„Hann sagði við mig að þetta yrði erfitt í janúar og svo í maí þegar úrslitaleikirnir byrja,“ sagði Aron.
„Ég hugsa að það sé alveg rétt hjá honum. Auðvitað fær maður kitl, sérstaklega í janúar, því þetta er einstök tilfinning að fara á stórmót með landsliðinu, þó að þetta sé á hverju ári.
Ég mun klárlega vera límdur við skjáinn og í staðinn fyrir það að vera fyrirliði inn á vellinum þá verð ég fyrirliði heima í stofu, alveg kolvitlaus,“ sagði Aron.
Er maður að fara sjá þig í sérfræðingahlutverki, verður þú næsti Logi Geirsson?
„Það er enginn sem getur orðið næsti Logi Geirs, það er einstakur maður. Ég hef ekkert pælt í því og það er langt í mót en ef að kallið kemur þarf maður að vega og meta það en ég mun klárlega horfa á þetta,“ sagði Aron meðal annars.
Viðtalið við Aron í heild sinni má nálgast með því að smella hér eða á hlekkinn hér fyrir ofan.