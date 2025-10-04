„Þetta er svekkjandi,“ sagði Jónatan Magnússon þjálfari KA/Þórs í samtali við mbl.is eftir tap gegn Haukum, 27:23, í úrvalsdeild kvenna í handbolta í kvöld. Tapið var það fyrsta hjá KA/Þór í deildinni á leiktíðinni
„Við vorum meðvituð um að við hefðum þurft toppframmistöðu til að vinna Hauka,“ sagði Jónatan og hélt áfram:
„Vörnin okkar var góð í fyrri hálfleik. Þær skoruðu mikið af mörkunum sínum upp úr hraðaupphlaupum þar sem við komumst ekki í vörn.Við vorum í vandræðum í sóknarleiknum nær allan leikinn.
Þannig að það er það sem ég tek úr þessu. Við náðum kannski ekki okkar allra besta og þá vinnum við ekki Hauka. En eins og ég segi það er það sem situr í mér, að við náðum ekki að leysa það og hlaupa á þær,“ sagði hann.
Tekurðu eitthvað jákvætt úr þessum leik?
„Já klárlega. Ég er ánægður með margt. Við hefðum getað byggt upp betri forystu í byrjun. Við byrjuðum mjög vel en við náðum ekki að halda í. Við náðum ekki að finna þessar opnanir sem við vildum finna. Við fórum úr sjö í sex í seinni hálfleik, kannski of seint, en það virkaði ágætlega.
Þær áttu betri dag klárlega og við vissum það að til þess að vinna þær þyrftum við að eiga topp frammistöðu. Í dag vorum við svona næstum því,“ sagði hann.