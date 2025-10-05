Getur ekki leyft þér það í svona leikjum

„Þetta er bara mjög gott lið og flottir leikmenn svo þú þarft að vera hundrað prósent í alveg 60 mínútur,“ sagði Anton Rúnarsson þjálfari Vals eftir 30:26-sigur liðsins á hollenska liðinu Unirek í 2. umferð Evrópudeildar kvenna í handbolta á heimavelli í dag.
„Við vorum frábærar í fyrri og vorum með allt á hreinu í vörn og sókn og vorum að gera þetta mjög vel en að sama skapi var byrjunin á seinni ekki góð, við hleyptum þeim heldur nálægt okkur og þær voru komnar með þetta niður í tvö mörk eða eitthvað svoleiðis.
Það sem var að klikka voru hlaup til baka, við vorum allt of „soft“ í varnarleiknum sem við stóðum vel í fyrri og svo var sóknin að hika líka, þetta var sitt lítið af hverju, og þú getur bara ekki leyft þér það í svona leikjum,“ sagði Anton í viðtali við mbl.is eftir leikinn.
Fyrri leikurinn endaði 31:30 fyrir Val en sigurinn í dag var sannfærandi.
„Við fórum vel yfir varnar- og sóknarleikinn okkar og mér fannst atriði í fyrri leiknum sem við fórum yfir heppnast vel í dag, frábærlega í fyrri hálfleik, þær mættu líka vel stefndar. Við áttum líka inni í varnarleiknum og við gerðum það betur í seinni leiknum.“
Lilja Ágústsdóttir fór meidd af velli eftir aðeins 22 mínútur en hún var að glíma við erfið meiðsli á síðasta tímabili.
„Ég er að bíða eftir svörum frá sjúkraþjálfurunum og þarf að sjá hvað kemur út úr því. Vonandi ekki alvarlegt en ég veit ekki alveg stöðuna eins og hún er núna.“