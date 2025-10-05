„Við kunnum alveg að vera í svona aðstæðum og náðum aðeins að auka munin þarna í lokin og kláruðum þetta með stæl,“ sagði Hildur Björnsdóttir, leikmaður Vals eftir 30:26-sigur gegn hollenska liðinu Unirek í 2. umferð Evrópudeildar kvenna í handbolta á heimavelli í dag.
„Við spiluðum frábæran fyrri hálfleik. Komum ekki alveg nógu sterkar til baka inn í seinni hálfleikinn en okkur leið ekkert eins og þetta væri í hættu, við erum með frábært lið og liðsheildin kláraði þetta í lokin.
Þetta var komið niður í eitt mark á tímabili og þá var stressið aðeins að kikka inn en við vitum bara að við erum með frábært lið og frábæran karakter,“ sagði Hildur í viðtali við mbl.is í dag.
Þetta var annar leikur liðanna en fyrri leikurinn var mjög jafn úti í Hollandi.
„Munurinn var bara þegar þú ert búin að keppa á móti þeim einu sinni þá kanntu betur á hreyfingarnar þeirra. Við vorum líka á heimavelli núna sem er frábært, það voru fjölmargir á leiknum sem hjálpuðu okkur mjög mikið og stemningin var með okkur.“
Það var allt annað að sjá liðið í dag en á síðasta tímabili þegar Valur varð Evrópumeistari en nokkrir leikmenn fóru eða hættu í eftir síðasta tímabil og aðrir eru að glíma við meiðsli eins og Þórey Anna Ásgeirsdóttir.
„Við erum með þvílíkt ungt lið núna miðað við hvernig við vorum því það eru margar í meiðslum en það kemur maður í manns stað og ungu stelpurnar okkar eru frábærar, eru að stíga mjög mikið upp, þær eru að þora að gera og það er eiginlega bara geggjað hvað þær eru að koma vel inn í þetta.
Það hjálpar þeim að vera með nokkra reynslubolta á kantinum, það gerir það að betri leikmönnum.“