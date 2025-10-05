Lilja studd af velli

Íþróttir | Handbolti | mbl | 5.10.2025 | 16:46 | Uppfært 17:20

Lilja Ágústsdóttir þurfti stuðning við það að fara af velli í leik Vals gegn Unirek í 2. umferð Evrópudeildar kvenna í handbolta í dag.

Á 22. mínútu leiksins settist Lilja niður og þurfti aðhlynningu. Stuttu seinna þurfti hún aðstoð við að fara af velli.

Lilja fór í aðgerð á hné í maí í fyrra og missti af síðustu leikjum síðasta tímabils með Val þar sem hún var frá í 10 vikur.

Lilja er landsliðskona en íslenska landsliðið leikur á HM sem fer af stað 26. nóvember í Hollandi og Þýskalandi.

Lilja er 21 árs gömul og gekk aftur í raðir Vals árið 2022 eftir að hafa verið með Lugi í Svíþjóð.

 

