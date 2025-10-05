Ómar Ingi skoraði helming marka Magdeburg

Landsliðsmaðurinn Ómar Ingi Magnússon fór gjörsamlega á kostum í naumum útisigri Magdeburg á Hamburg, 30:29, í efstu deild þýska handboltans í Hamburg í dag.
Magdeburg er í þriðja sæti deildarinnar með ellefu stig eftir sex leiki en Hamburg er í tólfta sæti með fimm stig.
Ómar Ingi skoraði 15 mörk fyrir Magdeburg en liðið skoraði samtals 30. Landsliðsmaðurinn skoraði því helming marka liðsins. Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði þá fimm mörk. Félagarnir voru síðan með tvær stoðsendingar hvor. Elvar Örn Jónsson skoraði ekki en var með eina stoðsendingu.
Einar Þorsteinn Ólafsson skoraði eitt mark fyrir Magdeburg.