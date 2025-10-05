Selfoss úr leik þrátt fyrir sigur

Selfoss er úr leik í Evrópubikar kvenna í handbolta þrátt fyrir sigur á gríska liðinu AEK Aþenu, 27:24, í seinni leik liðanna í 2. umferð Evrópubikars kvenna í handbolta á Selfossi í kvöld.
AEK Aþena vann fyrri leikinn á heimavelli sínum í höfuðborg Grikklands, 32:26, um síðustu helgi og einvígið því samtals 56:53.
Það var Evrópuhrollur í Selfyssingum í upphafi leiks í kvöld. Grikkirnir skoruðu fyrstu þrjú mörkin en þegar Selfyssingar loksins stimpluðu sig inn voru þær fljótar að minnka muninn í eitt mark. Gríska liðið er léttleikandi með Pazinho og Gonçalves fyrir utan. Þær skoruðu helmnig marka gríska liðsins í fyrri hálfleik og Selfossvörnin réð illa við þær.
Selfossliðinu óx ásmegin þegar leið á fyrri hálfleikinn, þær keyrðu upp hraðann í sókninni og fengu tvívegis tækifæri á lokamínútunni til að jafna leikinn en AEK leiddi í hálfleik, 11:12.
Leikurinn var í járnum framan af seinni hálfleik, Selfoss jafnaði tvisvar en Grikkirnir voru skrefinu á undan. Síðustu tíu mínúturnar voru þær vínrauðu hins vegar frábærar, þær skiptu yfir í 5-1 vörn og tóku skyttuna Erika Zeneli úr umferð. Grikkirnir vissu ekki hvort þær voru að koma eða fara, Selfoss skoraði fimm mörk í röð og breyttu stöðunni úr 19:21 í 24:21.
Tíminn vann ekki með Selfyssingum og Grikkirnir gátu andað nokkuð rólega, komandi með sex marka forskot inn í leikinn. Þrátt fyrir tapið fagnaði AEK ærlega í leikslok og sungu grískan sigursöng með fámennum stuðningsmannahópi sínum.
Selfoss sýndi fína frammistöðu í kvöld, varnarleikurinn var með ágætum allan tímann og frábær á köflum. Markaskorun liðsins dreifðist vel, þar sem þær Hulda Hrönn Bragadóttir, Arna Kristín Einarsdóttir, Mia Kristin Syverud og Hulda Dís Þrastardóttir voru atkvæðamestar, allar með 5 mörk. Ágústa Tanja Jóhannsdóttir varði 5 skot í marki Selfoss.
Hjá AEK var skyttan Erika Zeneli frábær framan af seinni hálfleiknum, hún skoraði 8/2 mörk í leiknum og Andezza Santos skoraði 5/2, lágvaxinn leikmaður með mikla snerpu sem olli Selfyssingum vandræðum. Eduarda Bavaresco varði 8/1 skot í marki AEK.
