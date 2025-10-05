Sigurmarkið kom í blálokin

ÍR vann Þór með minnsta mun, 33:32, í 16-liða úrslitum bikarkeppni karla í handbolta í Seljahverfinu í dag. ÍR-ingar eru þar með komnir í átta liða úrslitin.
Mikið jafnræði var á milli liðanna mest allan leikinn en Þór var með forystuna í fyrri hálfleik. ÍR náði að komast yfir þegar leið á seinni hálfleikinn en Þór svaraði alltaf.
Sigurmark ÍR-inga skoraði Jökull Blöndal þegar aðeins þrjár sekúndur voru eftir.
Baldur Fritz Bjarnason skoraði 13 mörk fyrir ÍR en Bernard Krisján Darkoh og Eyþór Ari Waage skoruðu fimm hvor fyrir ÍR-inga. Hjá Þór skoraði Oddur Grétarsson ellefu mörk og Brynjar Hólm Grétarsson skoraði sjö.
Mörk ÍR: Baldur Fritz Bjarnason 13, Bernard Kristján Owusu Darkoh 5, Eyþór Ari Waage 5, Róbert Snær Örvarsson 3, Elvar Otri Hjálmarsson 3, Jökull Blöndal Björnsson 2, Óðinn Freyr Heiðmarsson 1.
Varin skot: Ólafur Rafn Gíslason: 15, 33% markvarsla.
Mörk Þórs: Oddur Grétarsson 11, Brynjar Hólm Grétarsson 7, Þórður Tandri Ágústsson 4, Kári Kristján Kristjánsson 4, Aron Hólm Kristjánsson 2, Þormar Sigurðsson 1, Arnór Þorri Þorsteinsson 1, Jón Ólafur Þorsteinsson 1, Igor Chiseliov 1.
Varin skot: Nikola Radovanovic 14, 33% markvarsla.
KA vann þá ÍBV2, varalið Eyjamanna, 33:25 í Vestmannaeyjum. Akureyrarliðið er því komið í átta liða úrslitin.
ÍBV2 var betra í fyrri hálfleik en í þeim seinni sýndu KA-menn gæðin sín og unnu að lokum örugglega.
Jens Bragi Bergþórsson skoraði átta mörk fyrir KA en Logi Gautason skoraði sjö. Hjá ÍBV2 skoraði Sigurbergur Sveinsson sex mörk.
Mörk ÍBV2: Sigurbergur Sveinsson 6, Theodór Sigurbjörnsson 4, Garðar Benedikt Sigurjónsson 4, Gabríel Martinez 3, Fannar Þór Friðgeirsson 2, Sigurður Bragason 2, Grétar Þór Eyþórsson 2, Aron Heiðar Guðmundsson 1, Ágúst Emil Grétarsson 1.
Mörk KA: Jens Bragi Bergþórsson 8, Logi Gautason 7, Giorgi Arvelodi Dikhaminjia 5, Morten Linder 4, Bjarni Ófeigur Valdimarsson 3, Magnús Dagur Jónatansson 2, Einar Birgir Stefánsson 2, Aron Daði Stefánsson 2.