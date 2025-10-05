Valur sigraði og mætir þýska Íslendingaliðinu

Valur sigraði hollenska liðið Unirek, 30:26, á Hlíðarenda í dag í seinni leik liðanna í 2. umferð undankeppni Evrópudeildar kvenna í handbolta.
Fyrri leikur liðanna endaði 31:30 fyrir Valskonur sem þar með unnu einvígið með fimm mörkum samanlagt. Þær mæta nú þýska stórliðinu Blomberg-Lippe í einvígi um sæti í Evrópudeildinni en með Blomberg-Lippe leika landsliðskonurnar Díana Dögg Magnúsdóttir, Andrea Jacobsen og Elín Magnúsdóttir.
Valur byrjaði leikinn mjög vel og var sex mörkum yfir, 9:3, þegar stundarfjórðungur var liðinn af leiknum og Valur var með gott forskot út fyrri hálfleikinn.
Undir lok seinni hálfleiks hrökk þó markmaður Hollendinganna í gang og sóknin þeirra fór sömuleiðis að skora en Valur var yfir, 17:11 í hálfleik.
Valur byrjaði hræðilega illa í seinni hálfleik og gestirnir tóku 5:0 kafla og minnkuðu muninn í tvö mörk, 18:16 og þá tók Valur leikhlé.
Það hægðist á leiknum í seinni hálfleik og Valskonur náðu hægt og rólega að komast aftur inn í leikinn.
Það munaði aðeins tveimur mörkum á liðunum þegar seinni hálfleikur var hálfnaður, 22:20 fyrir Val og leikurinn var spennandi um tíma en gestirnir náðu aldrei að jafna og Valur tók yfir leikinn á lokamínútunum og vann sannfærandi sigur 30:26.