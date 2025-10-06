Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.10.2025 | 14:05

Aftureldingu dæmdur ósigur

Katrín Helga Davíðsdóttir er markahæsti leikmaður Aftureldingar á tímabilinu með …
Katrín Helga Davíðsdóttir er markahæsti leikmaður Aftureldingar á tímabilinu með 42 mörk. mbl.is/Eyþór

Aftureldingu hefur verið dæmdur 10:0 ósigur í leik sínum gegn Val 2 í þriðju umferð 1. deildar kvenna í handknattleik eftir að hafa unnið leikinn upphaflega, 33:26.

Handkastið vekur athygli á því að mótanefnd HSÍ hafi dæmt Aftureldingu ósigur vegna þess að liðið tefldi fram ólöglegum leikmanni, Katrínu Hallgrímsdóttur.

Hún tók þátt í leiknum en var þrátt fyrir það ekki skráð á leikskýrslu.

Um eina sigur Aftureldingar á tímabilinu hafði verið að ræða en liðið er nú á botni deildarinnar með eitt stig eftir fjóra leiki.

Valur 2 fer með sigrinum upp í annað sæti deildarinnar, þar sem liðið er með sex stig.

mbl.is
Fleira áhugavert
Milljarða vantar í landbúnaðinn Herðir tökin eftir kröftug mótmæli Demókratar ráði hvenær stofnanir opni á ný „Það var komið fram við okkur eins og dýr“
Fleira áhugavert
Segir Útlendingastofnun brjóta gegn réttindum Enska ráðandi eftir nokkra áratugi að óbreyttu „Flest ríki eru bara með her“ „Það var komið fram við okkur eins og dýr“