FH og HK áfram í bikarnum

FH og HK tryggðu sér í kvöld sæti í átta liða úrslitum bikarkeppni karla í handknattleik með því að sigra Gróttu og Selfoss.
FH vann 1. deildarlið Gróttu á Seltjarnarnesi, 35:29.
Staðan í hálfleik var 21:18, FH-ingum í hag, en þeir náðu ekki að hrista Gróttumenn af sér fyrr en á lokakafla leiksins.
Ómar Darri Sigurgeirsson skoraði 9 mörk fyrir FH og Garðar Ingi Sindrason 6 en Bessi Teitsson skoraði 8 mörk fyrir Gróttu.
HK vann Selfoss í slag úrvalsdeildarliðanna í Kórnum í Kópavogi, 27:23.
HK var yfir í hálfleik, 12:9, og var með fjögurra til fimm marka forystu nær allan síðari hálfleikinn. Selfoss minnkaði muninn í 26:23 þegar rúm mínúta var eftir en komst ekki nær.
Haukur Ingi Hauksson skoraði 8 mörk fyrir HK, Leó Snær Pétursson 6 og Ágúst Guðmundsson 6. Hannes Höskuldsson var markahæstur Selfyssinga með 7 mörk.