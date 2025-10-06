Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.10.2025 | 21:05

FH og HK áfram í bikarnum

FH og HK eru bæði komin áfram í bikarnum.
FH og HK eru bæði komin áfram í bikarnum. mbl.is/Eggert Jóhannesson

FH og HK tryggðu sér í kvöld sæti í átta liða úrslitum bikarkeppni karla í handknattleik með því að sigra Gróttu og Selfoss.

FH vann 1. deildarlið Gróttu á Seltjarnarnesi, 35:29.

Staðan í hálfleik var 21:18, FH-ingum í hag, en þeir náðu ekki að hrista Gróttumenn af sér fyrr en á lokakafla leiksins.

Ómar Darri Sigurgeirsson skoraði 9 mörk fyrir FH og Garðar Ingi Sindrason 6 en Bessi Teitsson skoraði 8 mörk fyrir Gróttu.

HK vann Selfoss í slag úrvalsdeildarliðanna í Kórnum í Kópavogi, 27:23.

HK var yfir í hálfleik, 12:9, og var með fjögurra til fimm marka forystu nær allan síðari hálfleikinn. Selfoss minnkaði muninn í 26:23 þegar rúm mínúta var eftir en komst ekki nær.

Haukur Ingi Hauksson skoraði 8 mörk fyrir HK, Leó Snær Pétursson 6 og Ágúst Guðmundsson 6. Hannes Höskuldsson var markahæstur Selfyssinga með 7 mörk.

