Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.10.2025 | 19:31

Góður endasprettur Aftureldingar

Ihor Kopyshynskyi var markahæstur hjá Aftureldingu í kvöld.
Ihor Kopyshynskyi var markahæstur hjá Aftureldingu í kvöld. Ljósmynd/Egill Bjarni Friðjónsson

Afturelding tryggði sér í kvöld sæti í átta liða úrslitum bikarkeppni karla í handknattleik með því að sigra ÍBV í Mosfellsbæ, 27:22.

ÍBV var yfir lengi vel og komst í 12:7 í fyrri hálfleik en staðan var 12:8 í hálfleik.

Aftur munaði fimm mörkum Eyjamönnum í hag þegar þeir komust í 17:12 en þá tók að draga saman með liðunum og Afturelding jafnaði 18:18 þegar tíu mínútur voru eftir.

ÍBV skoraði síðan sex mörk í röð, breytti stöðunni úr 21:21 í 27:21 og sigurinn var í höfn.

Ihor Kopyshynskyi skoraði 6 mörk fyrir Aftureldingu, Stefán Magni Hjartarson 5 og Oscar Sven Lykke 4. Sigurjón Bragi Atlason varði 18 skot í marki liðsins.

Andri Erlingsson skoraði 6 mörk fyrir Aftureldingu, Jakob Ingi Stefánsson 5 og Daníel Þór Ingason 4. Petar Jokanovic varði 12 skot.

mbl.is
Fleira áhugavert
Enska ráðandi eftir nokkra áratugi að óbreyttu Samþykktu 120 metra langt hús við Breiðholtskirkju Hamur síðasta geirfuglsins fundinn Upplýsa þurfi fólk um raunverulega stöðu Grindavíkur
Fleira áhugavert
Starfsdagar leik- og grunnskóla verði samræmdir Ákærðar fyrir að auglýsa vændisþjónustu á Akureyri Ályktað 16 sinnum um nýjan Axarveg Demókratar ráði hvenær stofnanir opni á ný