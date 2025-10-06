Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.10.2025 | 12:54

Laus úr „útlegðinni í Noregi“

Þorsteinn Gauti Hjálmarsson fagnar Íslandsmeistaratitlinum með Fram í vor.
Handknattleiksmaðurinn Þorsteinn Gauti Hjálmarsson er genginn til liðs við Íslands- og bikarmeistara Fram á nýjan leik eftir nokkurra mánaða dvöl hjá Sandefjord í Noregi.

Þar fékk hann lítið sem ekkert að spila og er nú kominn aftur til Framara.

„Já sögurnar eru sannar, okkar allra besti Gauti hefur fengið sig lausan frá útlegðinni í Noregi og er búinn að kvitta undir nýjan samning við Fram.

Þið munið kannski eftir því þegar hann skoraði sigurmarkið í leik 3 um Íslandsmeistaratitilinn fyrir nokkrum mánuðum og tryggði okkur þar með Íslandsmeistaratitilinn? Við munum eftir því.

Við erum í skýjunum með að fá okkar mann heim og bjóðum þig, Þorsteinn Gauti, hjartanlega velkominn tilbaka,“ sagði í tilkynningu frá handknattleiksdeild Fram.

Þorsteinn Gauti er þrítugur og leikur í stöðu vinstri skyttu. Hann hefur spilað með landsliði Finnlands frá árinu 2022.

