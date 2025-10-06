Laus úr „útlegðinni í Noregi“

Handknattleiksmaðurinn Þorsteinn Gauti Hjálmarsson er genginn til liðs við Íslands- og bikarmeistara Fram á nýjan leik eftir nokkurra mánaða dvöl hjá Sandefjord í Noregi.
Þar fékk hann lítið sem ekkert að spila og er nú kominn aftur til Framara.
„Já sögurnar eru sannar, okkar allra besti Gauti hefur fengið sig lausan frá útlegðinni í Noregi og er búinn að kvitta undir nýjan samning við Fram.
Þið munið kannski eftir því þegar hann skoraði sigurmarkið í leik 3 um Íslandsmeistaratitilinn fyrir nokkrum mánuðum og tryggði okkur þar með Íslandsmeistaratitilinn? Við munum eftir því.
Við erum í skýjunum með að fá okkar mann heim og bjóðum þig, Þorsteinn Gauti, hjartanlega velkominn tilbaka,“ sagði í tilkynningu frá handknattleiksdeild Fram.
Þorsteinn Gauti er þrítugur og leikur í stöðu vinstri skyttu. Hann hefur spilað með landsliði Finnlands frá árinu 2022.