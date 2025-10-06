Íþróttir | Handbolti | mbl | 6.10.2025 | 20:49

Þurftu tvær framlengingar gegn 1. deildarliðinu

Ívar Logi Styrmisson skoraði 7 mörk fyrir Fram í kvöld.
Ívar Logi Styrmisson skoraði 7 mörk fyrir Fram í kvöld. mbl.is/Karítas Sveina Guðjónsdóttir

Íslands- og bikarmeistarar Fram komust í hann krappan í kvöld þegar þeir heimsóttu 1. deildarlið Víkings í Safamýrina í 16-liða úrslitum bikarkeppninnar en náðu að sigra að lokum eftir tvær framlengingar, 41:39.

Safamýri er gamli heimavöllur Framara en nú hafa Víkingar þar aðsetur.

Fyrri hálfleikurinn var hnífjafn, Víkingar þó oftar yfir og þeir náðu þriggja marka forskoti fyrir hlé, 17:14.

Þeir juku það í fjögur mörk í byrjun síðari hálfleiks en Framarar söxuðu á forskotið og jöfnuðu í 20:20.

Fram var síðan einu til tveimur mörkum yfir og komst í 30:27 þegar sjö mínútur voru eftir. Víkingar gáfu sig ekki og minnkuðu muninn í 32:31 þegar 90 sekúndur voru til leiksloka. Kristófer Snær Þorgeirsson jafnaði síðan, 32:32, þegar hálf mínúta var eftir og þar með þurfti að framlengja leikinn.

Þar náðu Víkingar undirtökunum, 34:32, en Framarar jöfnuðu í 34:34 og komust síðan yfir, 36:35. Jóhann Reynir Gunnlaugsson jafnaði fyrir Víking, 36:36, þegar tæp mínúta var eftir og framlengt var öðru sinni.

Þar komust Framarar í 40:37 þegar tvær mínútur voru eftir og þar með náðu þeir loksins að hrista Víkingana af sér.

Ísak Óli Eggertsson skoraði 13 mörk fyrir Víking, Ásgeir Snær Vignisson 8 og Kristófer Snær Þorgeirsson 5. Daði Bergmann Gunnarsson varði 14 skot.

Kjartan Þór Júlíusson skoraði 7 mörk fyrir Fram, Ívar Logi Styrmisson 7, Max Emil Stenlund 6 og Eiður Rafn Valsson 6. Breki Hrafn Árnason varði 14 skot.

