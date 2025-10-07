Íþróttir | Handbolti | mbl | 7.10.2025 | 16:00

Veirusýking setti strik í reikninginn

Tryggvi Þórisson í leik með Sävehof gegn FH síðastliðið vor.
Tryggvi Þórisson í leik með Sävehof gegn FH síðastliðið vor. mbl.is/Karítas

Handknattleiksmaðurinn Tryggvi Þórisson, leikmaður Elverum í Noregi, hefur ekkert getað spilað með liðinu að undanförnu vegna veikinda.

Tryggvi, sem gekk til liðs við Elverum frá sænska félaginu Sävehof í sumar, sagði frá þessu í samtali við Handkastið.

„Ég fékk vírus sýkingu og er búinn að vera að ná mér upp úr því í rúma viku. Læknateymið hér vildi að ég myndi taka því mjög rólega þangað til að einkennin væru farin sem tók tæpar tvær vikur,“ sagði Tryggvi við Handkastið.

Einkennin lýstu sér í slæmum höfuðverk og svima sem hafði slæm áhrif á jafnvægisskyn hans. Tryggvi kvaðst vera byrjaður að æfa að nýju og vonast eftir því að fá grænt ljós til þess að byrja að spila á nýjan leik sem fyrst.

mbl.is
