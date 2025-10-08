Sandra Erlingsdóttir skoraði 7 mörk fyrir Eyjakonur sem unnu Hauka í 5. umferð Íslandsmóts kvenna í handbolta í kvöld. Eyjakonur voru mun betri í leiknum og komust mest 5 mörkum yfir í leiknum.
Eyjakonur virtust samt ætla að bjóða Haukum upp á dans í lok leiksins því Haukar breyttu stöðunni ansi hratt úr 20:15 fyrir ÍBV í 20:18. Sandra spurð að því hvað hafi skapað sigur Eyjakvenna í kvöld var svarið þetta:
„Það má aldrei líta af Haukum í eina sekúndu. Þær eru gríðarlega fljótar fram á við og strax og maður fer að klikka þá keyra þær í bakið á okkur. Við fórum aðeins að klikka í lokin sem gerði það að verkum að þær fóru að ná inn seinna tempómörkunum. En það var mikill karakter hjá okkur að ná að vinna þetta að lokum.“
Haukar áttu mjög slæman dag sóknarlega í kvöld. Kom það ykkur á óvart?
„Já, við tókum smá séns í kvöld og spiluðum 5-1 vörn á móti þeim sem við höfum ekki gert áður og ekkert lið hefur gert á móti Haukum hingað til. Við ákváðum að prófa það og það gekk mjög vel. Þannig að við spiluðum það leikinn út í gegn og ég held að það hafi hjálpað til við að vinna þennan leik því þetta stoppaði sóknarleik þeirra sem hefur verið mjög góður.“
ÍBV er með 8 stig eftir 5 umferðir. Er stefnan sett á toppbaráttuna í vetur?
„Ég ætla að vona það. Við ætlum að halda áfram á þessari braut og þróa okkar leik í jákvæða átt. Við erum bara enn þá að slípa okkur til og eigum eitthvað í land með það. En þetta boðar gott.“
Eitthvað sem þú hefðir viljað sjá þitt lið gera betur í kvöld?
„Já, það er alltaf eitthvað sem má gera betur. Við vorum mjög þolinmóðar í sókninni sem endaði oft með að hönd dómarans var komin upp. Ég var ekki alveg að finna mig í einn á einn árásunum og svona ýmislegt sem við hefðum getað gert til að auðvelda okkur sóknarleikinn betur," sagði markadrottning leiksins, Sandra Erlingsdóttir í samtali við mbl.is.