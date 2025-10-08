Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.10.2025 | 19:32

ÍR vann með minnsta mun

Sara Dögg Hjaltadóttir lék mjög vel.
Sara Dögg Hjaltadóttir lék mjög vel. mbl.is/Ólafur Árdal

ÍR hafði betur gegn KA/Þór, 30:29, í miklum spennuleik í 5. umferð úrvalsdeildar kvenna í handbolta á heimavelli sínum í kvöld.

ÍR fór upp að hlið Vals, ÍBV og KA/Þórs á toppnum með sex stig með sigrinum.

Vaka Líf Kristinsdóttir kom ÍR í 30:28 þegar fimm mínútur voru eftir og var aðeins skorað eitt mark það sem eftir lifði leiks og knúði ÍR fram sigur að lokum.

Mörk ÍR: Sara Dögg Hjaltadóttir 11, Vaka Líf Kristinsdóttir 8, Katrín Tinna Jensdóttir 4, Matthildur Lilja Jónsdóttir 3, Dagbjört Ýr Ólafsdóttir 2, Ásthildur Bertha Bjarkadóttir 1.

Varin skot: Sif Hallgrímsdóttir 5, Oddný Björg Stefánsdóttir 4.

Mörk KA/Þórs: Tinna Valgerður Gísladóttir 7, Susanne Denise Pettersen 5, Trude Blestrud Hakonsen 5, Bergrós Ásta Guðmundsdóttir 4, Anna Þyrí Halldórsdóttir 4, Unnur Ómarsdóttir 3, Sólveig Lára Kristjánsdóttir 1.

Varin skot: Matea Lonac 15.

mbl.is
Fleira áhugavert
Brotmörk Heklu gætu hafa breyst Offramleiðsla úti um allan heim Leggja milljarðasekt á þrotabú Play Peningurinn kláraðist í ágúst
Fleira áhugavert
Alma vanhæf vegna hlutastarfs eiginmannsins Myndir: Rýkur upp úr jörðu við hringveginn Leigusalar þegar haft samband við Icelandair Töluverð óvissa og beðið eftir Hæstarétti