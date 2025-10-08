Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.10.2025 | 14:01

Myndskeið: Sandra best í annað sinn

Sandra Erlingsdóttir, leikstjórnandi ÍBV, var valin besti leikmaður 4. umferðar úrvalsdeildarinnar í handbolta í Handboltahöllinni á Handboltapassanum fyrir frammistöðu sína í stórsigri á Selfossi í síðustu viku.

Sandra hefur þar með verið valin besti leikmaður umferðar í tvö skipti af fjórum á tímabilinu.

„Sýnir stigið sem hún spilar á“
Frétt af mbl.is

Hún skoraði tíu mörk og gaf auk þess átta stoðsendingar í 31:22-sigri.

Í Handboltahöllinni var farið yfir lið 4. umferðar í heild sinni og má sjá liðið og umræðu um það í spilaranum hér að ofan.

