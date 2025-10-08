„Sýnir stigið sem hún spilar á“

„Þarna sýnir hún bara stigið sem hún spilar á, Sandra,“ sagði Einar Ingi Hrafnsson í Handboltahöllinni á Handboltapassanum um Söndru Erlingsdóttur eftir að hún átti enn einn stórleikinn fyrir ÍBV í stórsigri á Selfossi í 4. umferð úrvalsdeildarinnar í síðustu viku.
Í þættinum var farið yfir glæsilega stoðsendingu Söndru og svo einkar laglegt mark sem hún skoraði sjálf.
„Hún er að spila frábærlega í byrjun tímabils og er að leiða þetta lið. Hún er búin að fara mjög illa með bakverði sérstaklega í liðunum sem hafa tekið á móti henni í upphafi tímabils,“ bætti Einar Ingi við.
Umræðuna um lið ÍBV má sjá í heild sinni í spilaranum hér að ofan.