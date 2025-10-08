Íþróttir | Handbolti | mbl | 8.10.2025 | 15:05

Varaforseti Handboltasambands Evrópu handtekinn

Predrag Boskovic, fyrir miðju, handsamaður af laganna vörðum.
Predrag Boskovic, fyrir miðju, handsamaður af laganna vörðum. Skjáskot/Youtube

Predrag Boskovic varaforseti Handknattleikssambands Evrópu var handtekinn á mánudaginn og hefur verið yfirheyrður af þar til gerðum yfirvöldum í heimalandi sínu, Svartfjallalandi. 

Vefsíðan handbolti.is greindi frá málinu í gær.

Boskovic er grunaður um tengsl við glæpasamtök. Rannsókn á málinu stendur yfir hjá lögreglu, en samkvæmt nýjustu fregnum var Boskovic látinn laus í dag, en óvíst er um framhaldið.

Hinn 53 ára gamli Boskovic var forseti handknattleikssambands Svartfjallalands um sex ára skeið áður en hann var kjörinn annar varaforseti Handknattleikssambands Evrópu og þá á hann einnig sæti í framkvæmdastjórn Alþjóða handknattleikssambandsins.

Í tilkynningu frá Handknattleikssambandi Evrópu segir að lögreglurannsóknin hafi ekki áhrif á störf eða stöðu Boskovic innan sambandsins, allavega ekki enn sem komið er.

Boskovic hefur einnig tekið þátt í stjórnmálastarfi í heimalandinu sínu og var ráðherra frá 2005 til 2020, síðast varnarmálaráðherra frá 2016 til 2020. Frá árinu 2023 hefur flokkur hans verið í stjórnarandstöðu.

