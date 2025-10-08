Stefán Arnarson þjálfari Hauka var langt frá því að vera ánægður með spilamennsku Haukakvenna sem töpuðu fyrir ÍBV í úrvalsdeild kvenna í handbolta í kvöld. Spurður út í tapleikinn og ástæðuna fyrir tapinu sagði Stefán þetta:
„Eftir 10 mínútur erum við búnar að gera 7 sóknarmistök. Við byrjuðum heldur ekki nægilega vel varnarlega. Síðan tókst okkur að laga vörnina og Sara Sif var flott í markinu en sóknarleikurinn var bara lélegur hjá okkur allan leikinn og það fór með þetta.
Það komu samt kaflar þar sem við gátum gert þetta að leik. Sem dæmi vorum við komin með þetta niður í tvö mörk og gátum minnkað leikinn í eitt mark. Þá fáum við dauðafæri sem við klikkum á og það var kannski svolítið einkennandi fyrir sóknarleikinn okkar í kvöld. Þannig að við vorum bara að gera hlutina illa í kvöld.“
Er það ekki einmitt þannig að þegar Haukar gátu komið sér í þá stöðu að búa til möguleika á að taka eitthvað út úr þessum leik að þá fór eitthvað úrskeiðis?
„Já, svekkelsið er aðallega hvað trúin var fljót að fara og sjálfstraustið líka. Við verðum bara að vinna í því. En ÍBV var bara betra liðið í kvöld og vann þetta sannfærandi.“
Haukakonur sýndu samt alveg hvað þær geta þegar góðu kaflarnir komu, ekki satt?
„Já, þær tóku út Emblu hjá okkur og við hefðum átt að geta leyst það en það var enginn heitur sóknarlega og þetta bara gekk ekki upp.“
Er þetta eitthvað sem þú telur að verði hægt að laga fyrir næsta leik?
„Já, já. Við lögum þetta. Það er ljóst að við verðum að laga þetta því annars vinnum við ekki marga leiki.“
Nú er staðan þannig að eftir 5 umferðir eru Haukar með 5 stig. Ég þykist vita að það sé undir þínum væntingum og allra í Haukum. Eiga Haukar eftir að rétta úr kútnum?
„Það á bara eftir að koma í ljós. Miðað við þessa spilamennsku þá gerum við það ekki. En ef við bætum okkur þá hef ég trú á því en við verðum að gera miklu betur en við gerðum hér í kvöld.“