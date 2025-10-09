„Ef ég á að vera heiðarlegur“

Oddur Grétarsson leikmaður Þórs skoraði níu mörk þegar lið hans gerði jafntefli við FH, 33:33, í úrvalsdeild karla í handbolta í Hafnarfirðinum í kvöld.
Þór var mest átta mörkum undir í leiknum en með seiglu og baráttu tókst liðinu að komast yfir í stöðunni 34:33 og nokkrar sekúndur eftir. FH-ingar jöfnuðu síðan úr víti þegar um sjö sekúndur voru eftir af leiknum.
Spurður út í leikinn sjálfan sagði Oddur þetta:
„Ef ég á að vera alveg heiðarlegur þá gátum við hreinlega ekki neitt í fyrri hálfleik. Við vorum linir í vörn, kláruðum færin illa og vorum bara linir yfir höfuð.
Við töluðum um það í hálfleik að við ætluðum að færa okkur að minnsta kosti tvo gíra upp. Það gerðum við og þrátt fyrir að hafa lent mest 8 mörkum undir í seinni hálfleik þá sýnir það helvítis karakter, afsakaðu orðbragðið, að koma til baka úr slíkri stöðu á móti deildarmeisturum FH á þeirra heimavelli.
Við í rauninni pínu súrir bara að hafa ekki náð að halda forskotinu í lokin og taka bæði stigin. En við þurfum líka að vera sanngjarnir og að sjálfsögðu fögnum við þessu stigi á gríðarlega erfiðum útivelli.“
Þið vinnið upp 8 marka forskot og bætið einu við að auki þegar þið komist yfir á tæplega 20 mínútna kafla í seinni hálfleik. Það hljóta að vera mínútur sem þið þurfið að skoða betur því þið væntanlega viljið hafa 60 slíkar mínútur í næsta leik, ekki satt?
„Algjörlega. Ef ég þekki þjálfarann okkar rétt þá skoðum við allan helvítis leikinn gaumgæfilega. Við þurfum líka að fara yfir það sem fór úrskeiðis í fyrri hálfleik. En alveg rétt hjá þér að þetta var frábær lokakafli hjá okkur sem við viljum lengja í fyrir næsta leik.
Það sem var líka frábært var að við vorum með frammistöðu frá svo mörgum. Patrekur Guðni kemur í markið, tekur nokkra bolta og skorar líka mörk. Það kveikir mikið í þessu hjá okkur.
En eins og ég segi þá var þetta liðsframmistaða þar sem allir lögðu eitthvað í leikinn. Við munum klárlega byggja ofan á þessa frammistöðu í seinni hálfleik.“
Næsti leikur er á móti HK. Þið væntanlega farið í þann leik til að sækja tvö stig, ekki satt?
„Við förum í alla leiki til þess að vinna þá. Þessi deild er það jöfn að við eigum alveg erindi í að sækja 2 stig á móti öllum liðum og það er alltaf markmiðið. Hvort sem það er HK, FH eða Selfoss. Við förum í þessa leiki til að vinna og næsti leikur er HK og þar ætlum við að gera okkar besta til að taka stigin tvö,“ sagði Oddur í samtali við mbl.is.