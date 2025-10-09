Hver vill einblína á varnarleik?

Það er enginn skortur á efnilegum handboltamönnum hér á landi, ekki frekar en fyrri daginn. Flestir eiga það sameiginlegt að vera magnaðir sóknarmenn.
Má þar nefna sem dæmi Frey Aronsson hjá Haukum, Baldur Fritz Bjarnason hjá ÍR, Elís Þór Aðalsteinsson hjá ÍBV, Ágúst Guðmundsson hjá HK og Marel Baldvinsson hjá Fram.
Ekki ætla ég að kvarta yfir því að hæfileikaríkir leikmenn komi hér upp í stríðum straumum, en flestir þeirra eru skyttur og/eða leikstjórnendur og liggja styrkleikar þeirra í sóknarleiknum.
