Lærisveinar Guðjóns Vals í þriðja sæti

Gummersbach fór upp í þriðja sæti þýsku 1. deildarinnar í handbolta með sannfærandi sigri á Erlangen í Íslendingaslag í kvöld, 33:22.
Elliði Snær Viðarsson skoraði þrjú mörk fyrir Gummersbach og Teitur Örn Einarsson eitt. Viggó Kristjánsson skoraði þrjú fyrir Erlangen en Andri Már Rúnarsson komst ekki á blað. Liðið er í ellefta sæti.
Haukur Þrastarson átti fínan leik fyrir Rhein-Neckar Löwen sem gerði 30:30-jafntefli á heimavelli gegn Göppingen í öðrum Íslendingaslag.
Haukur skoraði fimm mörk fyrir Löwen. Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt mark fyrir Göppingen gegn sínum gömlu félögum. Liðin eru í sjöunda og áttunda sæti.
Þá unnu lærisveinar Arnórs Þórs Gunnarssonar í Bergischer sinn fyrsta sigur á tímabilinu er liðið lagði Wetzlar á heimavelli, 35:28. Bergischer fór úr botnsætinu með sigrinum og er nú í 17. sæti af 18 liðum með tvö stig.