Íþróttir | Handbolti | mbl | 9.10.2025 | 19:05

Lærisveinar Guðjóns Vals í þriðja sæti

Guðjón Valur Sigurðsson
Guðjón Valur Sigurðsson Ljósmynd/Gummersbach

Gummersbach fór upp í þriðja sæti þýsku 1. deildarinnar í handbolta með sannfærandi sigri á Erlangen í Íslendingaslag í kvöld, 33:22.

Elliði Snær Viðarsson skoraði þrjú mörk fyrir Gummersbach og Teitur Örn Einarsson eitt. Viggó Kristjánsson skoraði þrjú fyrir Erlangen en Andri Már Rúnarsson komst ekki á blað. Liðið er í ellefta sæti.

Haukur Þrastarson átti fínan leik fyrir Rhein-Neckar Löwen sem gerði 30:30-jafntefli á heimavelli gegn Göppingen í öðrum Íslendingaslag.

Haukur skoraði fimm mörk fyrir Löwen. Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt mark fyrir Göppingen gegn sínum gömlu félögum. Liðin eru í sjöunda og áttunda sæti.

Þá unnu lærisveinar Arnórs Þórs Gunnarssonar í Bergischer sinn fyrsta sigur á tímabilinu er liðið lagði Wetzlar á heimavelli, 35:28. Bergischer fór úr botnsætinu með sigrinum og er nú í 17. sæti af 18 liðum með tvö stig.

mbl.is
