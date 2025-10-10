Frestað í Eyjum

Í kvöld klukkan 18.45 átti að fara fram leikur ÍBV og Hauka í 6. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta. Leiknum hefur nú verið frestað.
Nýr leiktími er klukkan 16 á sunnudaginn 12. október.
Í tilkynningu frá mótanefnd HSÍ sagði að vegna slæmra veðurskilyrða í Landeyjahöfn hafi verið ákveðið að fella niður áætlaða ferð Herjólfs klukkan 15.45 í dag.
Af þeim sökum komast Haukar ekki til Vestmannaeyja í tæka tíð svo leikurinn geti farið fram í kvöld.
„Í vinnureglum mótanefndar er leitast til að spila leikinn þá næsta lausan dag sem er laugardagur, en ÍBV handbolti hefur ekki tök á því vegna þess að aðalsalur félagsins er í útleigu allan daginn,“ sagði í tilkynningu mótanefndar.