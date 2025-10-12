Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.10.2025 | 17:24

Haukar sannfærandi í Eyjum

Andri Erlingsson og Össur Haraldsson í leik liðanna síðasta vetur.
Andri Erlingsson og Össur Haraldsson í leik liðanna síðasta vetur. mbl.is/Hákon Pálsson
mbl.is

Guðmundur Tómas Sigfússon

sport@mbl.is

Haukar unnu góðan tíu marka sigur á ÍBV, 39:29, í sjöttu umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Vestmannaeyjum í dag. 

Haukar eru með 10 stig og deila toppsætinu með Aftureldingu. ÍBV er í sjötta sæti með 6.

Sigurinn var aldrei í hættu en forystu gestanna var sjö mörk, 13:20 í hálfleik. Haukar réðu ágætlega við sóknarleik ÍBV og sundurspiluðu vörn ÍBV sem leit oft á tíðum ansi illa út.

Birkir Snær Steinsson skoraði tíu mörk fyrir gestina, flest í seinni hálfleik þar sem hann lék við hvurn sinn fingur. Elís Þór Aðalsteinsson skoraði tíu mörk hjá heimamönnum, rúman helming þeirra af vítalínunni.

Markvarslan hjá Eyjamönnum var lítil og vörnin ekki mikið skárri en hjá Haukunum steig Magnús Gunnar Karlsson vel upp þegar Haukar þurftu á honum að halda en vörn Hauka var mjög góð.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

ÍBV 29:39 Haukar opna loka
60. mín. Hinrik Hugi Heiðarsson (ÍBV) skoraði mark
mbl.is
Fleira áhugavert
„Þarf að hætta að gera fyrirsjáanleg mistök“ „Óska þeim Snorra og Ingibjörgu alls góðs“ „Og hvernig á svo að lát´ann í gang?" Hamas þrýsta á Ísraela um lausn þekktra fanga
Fleira áhugavert
Tugir smáskjálfta: Bið eftir gosi styttist Vonandi tuttugu til þrjátíu milljarðar Heita því að eyðileggja öll neðanjarðargöng Hamas Líkamsárás fyrir utan skemmtistað