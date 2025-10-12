Íslendingarnir fóru á kostum í sigri Magdeburg

Íslendingalið Magdeburg vann góðan sigur á nýliðum Bergischer, 39:30, í 1. deild þýska handboltans í Magdeburg í dag.
Magdeburg er í öðru sæti deildarinnar með 13 stig en leik til góða á topplið Flensburg, sem er með stigi meira. Bergischer, sem Arnór Þór Gunnarsson þjálfar, er í 17. og næstneðsta sæti með tvö stig.
Ómar Ingi Magnússon skoraði sjö mörk og gaf fimm stoðsendingar fyrir Magdeburg en Elvar Örn Jónsson skoraði einnig sjö mörk. Gísli Þorgeir Kristjánsson skoraði þá eitt mark og gaf sjö stoðsendingar.