Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.10.2025 | 17:45

Kominn með Gummersbach í toppslaginn

Guðjón Valur Sigurðsson er kominn með gamla stórveldið Gummersbach í …
Guðjón Valur Sigurðsson er kominn með gamla stórveldið Gummersbach í toppbaráttuna í Þýskalandi. Ljósmynd/Gummersbach

Gummersbach, undir stjórn Guðjóns Vals Sigurðssonar, er komið í annað sæti þýsku 1. deildarinnar í handknattleik eftir stórsigur á Göppingen á útivelli í dag, 36:24.

Gummersbach er nú með 14 stig eins og Flensburg en Magdeburg er með 13 stig í þriðja sætinu, jafnmörg og Kiel og Lemgo. Gummersbach, sem hefur unnið sjö af fyrstu níu leikjunum, hefur þó leikið einum til tveimur leikjum meira en hin toppliðin.

Elliði Snær Viðarsson skoraði fimm mörk fyrir Gummersbach í dag og átti eina stoðsendingu, og Teitur Örn Einarsson skoraði tvö mörk.

Ýmir Örn Gíslason skoraði eitt mark fyrir Göppingen sem er með 8 stig í níunda sæti deildarinnar.

