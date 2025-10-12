Það er ákveðin yfirlýsing

Gunnar Magnússon þjálfari Hauka var mjög sáttur með leik sinna manna þegar þeir unnu tíu marka sigur á ÍBV, 39:29, er liðin mættust í 6. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Vestmannaeyjum í dag.
Haukar voru með öll völd á vellinum frá upphafi til enda.
„Þetta hefur verið stígandi, mér finnst við vera að bæta okkur í hverri viku, við erum komnir með fullt af stigum en eigum enn langt í land. Við erum áfram á okkar vegferð og erum ekki langt komnir, þannig séð. Við þurfum að halda áfram, það er október og nóg eftir en það er fínt að vera komnir með þessi stig, það telur en við eigum nóg inni.“
Birkir Snær Steinsson var magnaður í dag og skoraði tíu mörk, tvö um miðbik seinni hálfleiks og hin átta á síðustu 20 mínútunum, Gunnar var ánægður með hans innkomu.
„Birkir er auðvitað lykilmaður þó hann byrji ekki hjá okkur, hann spilar mikið og það býr mikið í honum, miklu meira en hann hefur sýnt í vetur. Ég hef verið að bíða eftir því að hann myndi springa almennilega út, sem hann gerði í dag, en næsta skref hjá honum er að koma með meiri stöðugleika í sinn leik því það býr mjög mikið í þessum strák," sagði Gunnar Magnússon.