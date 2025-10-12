Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.10.2025 | 18:45

Það er ákveðin yfirlýsing

Gunnar Magnússon á hliðarlínunni í Vestmannaeyjum í dag.
Gunnar Magnússon á hliðarlínunni í Vestmannaeyjum í dag. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

Guðmundur Tómas Sigfússon

sport@mbl.is

Gunnar Magnússon þjálfari Hauka var mjög sáttur með leik sinna manna þegar þeir unnu tíu marka sigur á ÍBV, 39:29, er liðin mættust í 6. umferð úrvalsdeildar karla í handknattleik í Vestmannaeyjum í dag.

Haukar voru með öll völd á vellinum frá upphafi til enda.

Haukar

Haukar sannfærandi í Eyjum
Frétt af mbl.is

Haukar sannfærandi í Eyjum


„Það gefur okkur mikið búst, þetta voru tveir leikir á stuttum tíma við Val og að vinna þá báða gaf mikið. Það er mikið sjálfstraust í hópnum, það er ákveðin yfirlýsing að koma hingað og taka ÍBV með tíu mörkum, það er bara þannig.“

Flestir bjuggust væntanlega við hörkuleik í dag en markvörðurinn Aron Rafn Eðvarðsson var fjarri góðu gamni hjá gestunum, bjóst Gunnar við því að valta yfir Eyjamenn?

„Ég skal alveg viðurkenna það að ég átti von á að þetta yrði hörkuleikur en ég kom hingað til að ná í tvö stig. Við ætluðum okkur að gera það og það tókst, þannig það kom mér ekki á óvart. Ég átti von á jafnari leik en við vorum frábærir og þeir kannski hittu ekki á daginn sinn.“

Hvernig er bragurinn á liðinu, að mati Gunnars?
Skarphéðinn Ívar Einarsson skorar fyrir Hauka í leiknum í Eyjum …
Skarphéðinn Ívar Einarsson skorar fyrir Hauka í leiknum í Eyjum í dag. Ljósmynd/Sigfús Gunnar

„Þetta hefur verið stígandi, mér finnst við vera að bæta okkur í hverri viku, við erum komnir með fullt af stigum en eigum enn langt í land. Við erum áfram á okkar vegferð og erum ekki langt komnir, þannig séð. Við þurfum að halda áfram, það er október og nóg eftir en það er fínt að vera komnir með þessi stig, það telur en við eigum nóg inni.“

Birkir Snær Steinsson var magnaður í dag og skoraði tíu mörk, tvö um miðbik seinni hálfleiks og hin átta á síðustu 20 mínútunum, Gunnar var ánægður með hans innkomu.

„Birkir er auðvitað lykilmaður þó hann byrji ekki hjá okkur, hann spilar mikið og það býr mikið í honum, miklu meira en hann hefur sýnt í vetur. Ég hef verið að bíða eftir því að hann myndi springa almennilega út, sem hann gerði í dag, en næsta skref hjá honum er að koma með meiri stöðugleika í sinn leik því það býr mjög mikið í þessum strák," sagði Gunnar Magnússon.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ég hef engin mörk Heita því að eyðileggja öll neðanjarðargöng Hamas „Þarf að hætta að gera fyrirsjáanleg mistök“ „Og hvernig á svo að lát´ann í gang?"
Fleira áhugavert
Hefja skráningu fingrafara ferðamanna Alls kyns ósannindi sögð um húsið Tugir smáskjálfta: Bið eftir gosi styttist Heita því að eyðileggja öll neðanjarðargöng Hamas