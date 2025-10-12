Viktor Gísli lenti í óheppilegu atviki

Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson varð fyrir því óláni að skalla slána í sigri spænska stórliðsins Barcelona á Pick Szeged frá Ungverjalandi í Meistaradeild Evrópu í handbolta í Barcelona á fimmtudaginn var.
Barcelona vann leikinn 31:28 en Viktor Gísli varði þrjú skot.
Eitt þeirra vakti athygli en þá varði íslenski markvörðurinn skot og skallaði slána í kjölfarið.
Viktori var skiljanlega illt í kjölfarið en hann varð blessunarlega ekki fyrir neinum meiðslum vegna þess að skalla slána.
