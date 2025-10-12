Íþróttir | Handbolti | mbl | 12.10.2025 | 13:10

Viktor Gísli lenti í óheppilegu atviki

Viktor Gísli Hallgrímsson.
Viktor Gísli Hallgrímsson. mbl.is/Eyþór

Landsliðsmarkvörðurinn Viktor Gísli Hallgrímsson varð fyrir því óláni að skalla slána í sigri spænska stórliðsins Barcelona á Pick Szeged frá Ungverjalandi í Meistaradeild Evrópu í handbolta í Barcelona á fimmtudaginn var. 

Barcelona vann leikinn 31:28 en Viktor Gísli varði þrjú skot. 

Eitt þeirra vakti athygli en þá varði íslenski markvörðurinn skot og skallaði slána í kjölfarið. 

Viktori var skiljanlega illt í kjölfarið en hann varð blessunarlega ekki fyrir neinum meiðslum vegna þess að skalla slána.


