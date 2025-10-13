Kærkominn sigur FH-inga

FH hafði betur gegn Selfossi, 33:28, í 7. umferð úrvalsdeildar karla í handbolta á Selfossi í kvöld. Sigurinn var kærkominn fyrir FH eftir þrjá leiki í röð án sigurs. FH er nú jafnt Stjörnunni í 5. og 6. sæti með sjö stig. Selfoss er í áttunda með fimm stig.
FH-ingar voru skrefi á undan nær allan fyrri hálfleikinn og voru hálfleikstölur 14:11. Selfoss minnkaði muninn í 17:16 snemma í seinni hálfleik en FH-ingar voru sterkari á lokakaflanum.
Símon Michael Guðjónsson var markahæstur hjá FH með átta mörk og Garðar Ingi Sindrason gerði sjö. Hannes Höskuldsson skoraði ellefu mörk fyrir Selfoss og Hákon Garri Gestsson sex.
Mörk Selfoss: Hannes Höskuldsson 11 Hákon Garri Gestsson 6 Elvar Elí Hallgrímsson 3 Guðjón Óli Ósvaldsson 3 Valdimar Örn Ingvarsson 2 Tryggvi Sigurberg Traustason 1 Gunnar Kári Bragason 1 Haukur Páll Hallgrímsson 1.
Varin skot: Alexander Hrafnkelsson 7.
Mörk FH: Símon Michael Guðjónsson 8 Garðar Ingi Sindrason 7 Bjarki Jóhannsson 6 Leonharð Þorgeir Harðarson 4 Jón Bjarni Ólafsson 3 Þórir Ingi Þorsteinsson 2 Brynjar Narfi Arndal 2 Birkir Benediktsson 1.
Varin skotV: Jón Þórarinn Þorsteinsson 7, Daníel Freyr Andrésson 4.