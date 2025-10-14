Íþróttir | Handbolti | mbl | 14.10.2025 | 22:43

Lék vel í fræknum Evrópusigri

Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði sex mörk í sterkum sigri.
Einar Bragi Aðalsteinsson skoraði sex mörk í sterkum sigri. mbl.is/Eggert Jóhannesson

Einar Bragi Aðalsteinsson var á meðal markahæstu manna hjá Kristianstad þegar liðið heimsótti Toulouse til Frakklands og vann afar sterkan sigur, 30:28, í fyrstu umferð riðlakeppni Evrópudeildarinnar í handknattleik í kvöld.

Einar Bragi skoraði sex mörk fyrir Kristianstad og var næstmarkahæstur í liðinu.

Kristianstad er í F-riðli ásamt Vardar Skopje og Sesvete frá Króatíu.

Kristján Örn Kristjánsson skoraði fjögur mörk fyrir Skanderborg í 31:26-sigri á Granollers á Spáni, í C-riðlinum.

Loks komst Tryggvi Þórisson ekki á blað hjá Elverum í 31:34 tapi fyrir Kriens frá Sviss í D-riðli, sem Fram leikur í.

