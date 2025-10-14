Myndskeið: Toppliðið gjörsigrað

Valur vann tíu marka sigur á toppliði Aftureldingar þegar megnið af sjöttu umferð úrvalsdeildar karla í handbolta var leikin fyrir helgi.
Eina leiknum sem fór fram um helgina, leikur ÍBV og Hauka í Vestmannaeyjum, lauk einnig með tíu marka sigri en það kom í hlut Hauka að fara illa með Eyjamenn.
Aðrir leikir voru meira spennandi en mesta spennan var í Kaplakrika þar sem FH og nýliðar Þórs frá Akureyri gerðu jafntefli.
