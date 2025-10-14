Óðinn óstöðvandi í Evrópudeildinni

Óðinn Þór Ríkharðsson fór hamförum hjá Kadetten Schaffhausen þegar liðið vann öruggan 30:22-sigur á spænska liðinu Ademar León í Sviss í fyrstu umferð í H-riðli Evrópudeildarinnar í handbolta í kvöld.
Óðinn Þór skoraði níu mörk fyrir Kadetten og var langmarkahæstur í leiknum.
Fjöldi Íslendinga til viðbótar voru í eldlínunni þegar riðlakeppnin fór af stað í kvöld.
Arnar Freyr Arnarsson skoraði þrjú mörk fyrir þýska liðið Melsungen í 28:26 heimasigri á Benfica.
Reynir Þór Stefánsson lék ekki með Melsungen en Stiven Tobar Valencia skoraði þrjú mörk fyrir Benfica.
Sænska liðið Karlskrona heimsótti Ferencváros til Búdapest í Ungverjalandi og mátti sætta sig við 31:29-tap.
Arnór Viðarsson skoraði þrjú mörk fyrir Karlskrona en Ólafur Andrés Guðmundsson lék ekki með liðinu vegna meiðsla.
Birgir Steinn Jónsson komst ekki á blað hjá Sävehof þegar sænska liðið gerði jafntefli við Tatran Presov, 30:30, í Norður-Makedóníu.
Þýska liðið Hannover-Burgdorf, þar sem Heiðmar Felixson er aðstoðarþjálfari, vann svo sterkan 31:29-sigur á Fredericia í Danmörku.