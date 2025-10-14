Íþróttir | Handbolti | mbl | 14.10.2025 | 20:17

Portúgalska stórliðið reyndist of sterkt

Arnþór Sævarsson sækir að marki Porto í kvöld.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Portúgalska stórliðið Porto vann öruggan sigur á Íslands- og bikarmeisturum Fram í fyrsta leik liðanna í Evrópudeild karla í handbolta í Framhúsinu í Úlfarsárdal í kvöld, 38:26,. Porto er því komið með tvö stig en Fram er án stiga.

Jafnræði var með liðunum framan af og var staðan 5:4, Porto í vil, eftir tíu mínútur. Þá kom góður kafli hjá Porto og var staðan 9:5 þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður.

Porto var með fín tök það sem eftir lifði hálfleikins og munaði fimm mörkum í hálfleik, 16:11.

Porto komst sjö mörkum yfir í upphafi seinni hálfleiks, 19:12, en Framarar voru snöggir að minnka muninn aftur í fimm, 20:15. Munurinn var fjögur mörk þegar 20 mínútur voru eftir, 22:18.

Gestirnir frá Portúgal voru hins vegar með svör við öllum áhlaupum Framara og var staðan 28:21 þegar seinni hálfleikur var rúmlega hálfnaður.

Munurinn varð svo tíu mörk í fyrsta skipti í stöðunni 32:22 og átti Porto ekki í vandræðum með að sigla sigrinum í höfn eftir það.

