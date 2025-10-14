Stærsti leikur Fram í mörg ár

„Þetta er risastórt verkefni,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari karlaliðs Fram í handbolta, í samtali við Morgunblaðið um leik liðsins við Porto frá Portúgal í Evrópudeildinni sem flautaður verður á klukkan 18.45 á heimavelli Fram í Úlfarsárdalnum í kvöld.
Leikurinn er sá fyrsti hjá Fram í keppninni en Íslands- og bikarmeistararnir fóru beint í riðlakeppnina.
„Það er langt síðan Fram var í alvöru Evrópukeppni karlamegin. Þetta er risastórt fyrir okkur og það er mikil tilhlökkun hjá öllum. Það er draumur að byrja á Porto, stærsta liðinu í riðlinum,“ bætti Einar við.
