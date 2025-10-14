Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 14.10.2025 | 11:45

Stærsti leikur Fram í mörg ár

Einar Jónsson og lærisveinar hans mæta Porto í kvöld.
Einar Jónsson og lærisveinar hans mæta Porto í kvöld. Birta Margrét Björgvinsdóttir
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

„Þetta er risastórt verkefni,“ sagði Einar Jónsson, þjálfari karlaliðs Fram í handbolta, í samtali við Morgunblaðið um leik liðsins við Porto frá Portúgal í Evrópudeildinni sem flautaður verður á klukkan 18.45 á heimavelli Fram í Úlfarsárdalnum í kvöld.

Leikurinn er sá fyrsti hjá Fram í keppninni en Íslands- og bikarmeistararnir fóru beint í riðlakeppnina.

„Það er langt síðan Fram var í alvöru Evrópukeppni karlamegin. Þetta er risastórt fyrir okkur og það er mikil tilhlökkun hjá öllum. Það er draumur að byrja á Porto, stærsta liðinu í riðlinum,“ bætti Einar við.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
