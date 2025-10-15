Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.10.2025 | 15:56

Aron ekki með vegna golfferðar

Aron Rafn Eðvarðsson hefur leikið vel með Haukum.
Aron Rafn Eðvarðsson hefur leikið vel með Haukum. mbl.is/Eyþór

Aron Rafn Eðvarðsson, markvörður Hauka í handknattleik, tók ekki þátt í 39:29-sigri liðsins á ÍBV í 6. umferð úrvalsdeildarinnar á sunnudaginn þar sem hann var staddur erlendis í golfferð.

Handkastið greinir frá því að Aron Rafn hafi verið búinn að bóka sér golfferð í sumar, en hann hafði um vorið gefið það út að skórnir væru komnir á hilluna.

Þegar leið á sumarið hætti Aron Rafn við að hætta og hefur leikið vel í upphafi tímabils, en golfferðin var áfram á áætlun.

Vissu Haukar því af því að hann myndi missa af leiknum gegn ÍBV í Vestmannaeyjum.

Næsti leikur Hauka er gegn Stjörnunni í 7. umferð annað kvöld og kemur þá í ljós hvort Aron Rafn snúi aftur í markið.

