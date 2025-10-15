Íþróttir | Handbolti | Morgunblaðið | 15.10.2025 | 9:00

Erfitt fyrir mömmuhjartað að fara frá honum

Sandra Erlingsdóttir er móðir og landsliðskona.
Sandra Erlingsdóttir er móðir og landsliðskona. Ljósmynd/Hulda Margrét
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

„Þetta leggst vel í okkur. Það er alltaf gaman að koma saman og gaman að vera með þessum stelpum,“ sagði Arnar Pétursson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik, í samtali við Morgunblaðið fyrir æfingu liðsins í Framhúsinu í Úlfarsárdal í gær.

Þar mætir Ísland nágrönnum okkar frá Færeyjum í fyrstu umferð undankeppni EM 2026 klukkan 18 í kvöld. Liðin eru saman í fjórða riðli ásamt Portúgal og Svartfjallalandi. Ísland mætir Portúgal ytra í annarri umferð á sunnudag.

„Ný undankeppni leggst mjög vel í mig. Þetta er spennandi vika sem við erum að fara í og að keppa á móti tveimur hörkuliðum. Þetta verður spennandi,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, leikstjórnandi ÍBV, við Morgunblaðið.

Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Nánar um málið
í Morgunblaðinu
Áskrifendur:
Fleira áhugavert
50 ár frá útfærslu í 200 mílur Var á meira en 130 km hraða þegar hann ók á konuna Slökkvistarfi á Siglufirði lokið Þúsund fermetra baðlón opnað í dag
Fleira áhugavert
Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni Skammir á Alþingi: Vill RÚV einungis á íslensku Slökkvistarfi á Siglufirði lokið Innhólfin fylltust af öskrandi nemendum