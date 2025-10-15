Erfitt fyrir mömmuhjartað að fara frá honum

Gunnar Egill Daníelsson
„Þetta leggst vel í okkur. Það er alltaf gaman að koma saman og gaman að vera með þessum stelpum,“ sagði Arnar Pétursson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í handknattleik, í samtali við Morgunblaðið fyrir æfingu liðsins í Framhúsinu í Úlfarsárdal í gær.
Þar mætir Ísland nágrönnum okkar frá Færeyjum í fyrstu umferð undankeppni EM 2026 klukkan 18 í kvöld. Liðin eru saman í fjórða riðli ásamt Portúgal og Svartfjallalandi. Ísland mætir Portúgal ytra í annarri umferð á sunnudag.
„Ný undankeppni leggst mjög vel í mig. Þetta er spennandi vika sem við erum að fara í og að keppa á móti tveimur hörkuliðum. Þetta verður spennandi,“ sagði Sandra Erlingsdóttir, leikstjórnandi ÍBV, við Morgunblaðið.
