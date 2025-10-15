HSÍ harmar „óhapp“ í Vestmannaeyjum

Daníel Þór Ingason gat ekki tekið þátt í leik ÍBV gegn Haukum í 6. umferð úrvalsdeildarinnar í handbolta vegna meiðsla sem hann varð fyrir við upptökur á markaðsefni HSÍ fyrir deildina. Framkvæmdastjóri HSÍ harmar atvikið og sagði það óhapp.
Leiknum lauk með stórsigri Hauka, 39:29, á sunnudaginn en Daníel Þór hafði meiðst við upptökur degi fyrr.
„Svo veit maður ekki líka, það kom aðeins á hópinn í gær, í þessu slysi í boði HSÍ, að Daníel skyldi detta út. Ég held að það hafi komið aðeins við hópinn og við ekki haft mikinn tíma til að bregðast við því.
Hann er búinn að vera lykilmaður í okkar varnarleik og slíkt, kannski var það aðeins of mikið sjokk,“ sagði Erlingur Birgir Richardsson, þjálfari ÍBV, í samtali við mbl.is eftir leikinn.
„Það sem gerist í Vestmannaeyjum er afar óheppilegt og í raun óhapp að ræða sem við hörmum. Við höfum tengt leikmanninn við okkar læknateymi hjá landsliðinu.
Okkar læknar hafa litið á þær myndir sem komu úr myndatökunni sem hann fór í, um helgina. Eins mun hann gangast undir læknisskoðun hjá okkar læknum.
Mér skilst að Daníel sé á batavegi sem er mjög jákvætt. Það er fyrir öllu að við sjáum Daníel Þór á vellinum aftur sem allra fyrst,” sagði Róbert Geir Gíslason, framkvæmdastjóri HSÍ, í samtali við Handkastið.