Ísland - Færeyjar, staðan er 11:11

Ísland og Færeyjar eigast við í undankeppni Evrópumóts kvenna í handbolta í Framhúsinu í Úlfarsárdal klukkan 19.30.
Leikurinn er sá fyrsti hjá liðunum en Svartfjallaland og Portúgal eru einnig í riðlinum.
Mbl.is er í Framhúsinu og færir ykkur það helsta í beinni textalýsingu.
|Spartak Subotica
|1:1
|Breiðablik
|Leiknum lýkur með jafntefli, 1:1, og Breiðablik fer örugglega áfram í 16-liða úrslitin, 5:1-samanlagt. Dregið verður í 16-liða úrslitin á föstudaginn og þeir leikir verða síðan spilaðir í nóvember.Leik lokið