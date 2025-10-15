Ísland tapaði fyrir Færeyjum

Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.10.2025 | 21:02

Ísland mátti þola tap fyrir Færeyjum, 24:22, í fyrsta leik liðanna í 4. riðli í undankeppni EM kvenna í handbolta á heimavelli Fram í Úlfarsárdal í kvöld. Færeyjar eru því með tvö stig en Ísland er án stiga.

Tvö efstu lið riðilsins eru örugg með sæti á EM og fjögur lið af sex sem enda í þriðja sæti síns riðils fara einnig á lokamótið. Leiðin á EM er því fjarri því að vera ófær, þótt hún sé orðin erfiðari.

Andrea Jacobsen með boltann.
Andrea Jacobsen með boltann. mbl.is/Karítas

Færeyska liðið byrjaði mun betur og var með fjögurra marka forskot, 7:3, þegar fyrri hálfleikur var hálfnaður. Þá tók Arnar Pétursson landsliðsþjálfari leikhlé.

Það reyndist góð ákvörðun því Ísland skoraði næstu fjögur mörk og jafnaði í 7:7 áður en 20 mínútur voru komnar á klukkuna. Liðin skiptust á að skora út hálfleikinn og voru hálfleikstölur 11:11.

Elín Klara Þorkelsdóttir reynir skot í kvöld.
Elín Klara Þorkelsdóttir reynir skot í kvöld. mbl.is/Karítas

Hafdís Renötudóttir í marki Íslands átti stærstan þátt í að færeyska liðið var ekki yfir í hálfleik en hún varði ellefu skot í fyrri hálfleik. Enginn leikmaður Íslands skoraði meira en tvö mörk í hálfleiknum.

Færeyjar byrjuðu betur í seinni hálfleik og komst í 14:11. Færeyska liðið var yfir næstu mínútur en Sandra Erlingsdóttir jafnaði í 16:16 þegar seinni hálfleikur var tæplega hálfnaður.

Stuðningsmenn Íslands fagna marki Dönu Bjargar Guðmundsdóttur.
Stuðningsmenn Íslands fagna marki Dönu Bjargar Guðmundsdóttur. mbl.is/Karítas

Ísland komst svo yfir í fyrsta skipti í seinni hálfleik í stöðunni 17:16. Færeyjar svöruðu af krafti og komust í 21:17 með fimm mörkum í röð. Ísland skoraði næstu tvö og var staðan 21:19 þegar tæpar tíu mínútur voru eftir.

Íslandi tókst ekki að jafna og gestirnir frá Færeyjum fögnuðu vel í leikslok. 

