Íslendingarnir drjúgir sem fyrr

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru samir við sig þegar Magdeburg vann sterkan 34:30 sigur á Pick Szeged í Ungverjalandi í B-riðli Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.
Magdeburg er með fullt hús stiga, tíu, á toppi B-riðils eftir að hafa unnið alla leiki sína til þessa. Þýska liðið á titil að verja.
Ómar Ingi og Gísli Þorgeir skoruðu báðir fimm mörk fyrir Magdeburg en Elvar Örn Jónsson komst ekki á blað að þessu sinni hjá liðinu.
Janus Daði Smárason lék ekki með Pick Szeged vegna meiðsla.