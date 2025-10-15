Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.10.2025 | 19:01

Íslendingarnir drjúgir sem fyrr

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með …
Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson í leik með Magdeburg gegn Pick Szeged á síðasta tímabili. Ljósmynd/Aleksandar Djorovic

Ómar Ingi Magnússon og Gísli Þorgeir Kristjánsson voru samir við sig þegar Magdeburg vann sterkan 34:30 sigur á Pick Szeged í Ungverjalandi í B-riðli Meistaradeildar Evrópu í handknattleik í kvöld.

Magdeburg er með fullt hús stiga, tíu, á toppi B-riðils eftir að hafa unnið alla leiki sína til þessa. Þýska liðið á titil að verja.

Ómar Ingi og Gísli Þorgeir skoruðu báðir fimm mörk fyrir Magdeburg en Elvar Örn Jónsson komst ekki á blað að þessu sinni hjá liðinu.

Janus Daði Smárason lék ekki með Pick Szeged vegna meiðsla.

