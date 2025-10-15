Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.10.2025 | 17:37

Öruggur sigur í riðli Íslands

Ðurðina Jaukovic skýtur að marki í leik með Svartfjallalandi.
Ðurðina Jaukovic skýtur að marki í leik með Svartfjallalandi. AFP

Svartfjallaland vann öruggan sigur á Portúgal, 29:22, í fyrstu umferð fjórða riðils undankeppni EM 2026, riðli Íslands, í Svartfjallalandi í dag.

Svartfellingar eru því með tvö stig en Portúgal ekkert. Ísland mætir Færeyjum í Framhöllinni í Úlfarsárdal í kvöld og heimsækir svo Portúgal á sunnudag.

Í leiknum í Podgorica í dag voru heimakonur frá Svartfjallalandi við stjórn allan tímann og leiddu með sex mörkum, 17:11, að loknum fyrri hálfleik.

Síðari hálfleikur reyndist því nokkurs konar formsatriði fyrir Svartfellinga.

Ðurðina Jaukovic var markahæst í leiknum með átta mörk fyrir Svartfjallaland.

Carmen Filipa Claudino Figueiredo var markahæst hjá Portúgal með sex mörk.

mbl.is
