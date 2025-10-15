Sextán manna hópur Íslands klár

Ísland og Færeyjar mætast í undankeppni EM kvenna í handbolta á heimavelli Fram í Úlfarsárdal klukkan 19.30 í kvöld.
Sextán manna hópur Íslands í leiknum er klár en alls voru nítján leikmenn valdir í verkefnið.
Birna Berg Haraldsdóttir, Harpa María Friðgeirsdóttir og Matthildur Lilja Jónsdóttir verða ekki með íslenska liðinu að þessu sinni.
Markverðir:
Hafdís Renötudóttir, Valur (68/4)
Sara Sif Helgadóttir, Haukar (12/0)
Aðrir leikmenn:
Alfa Brá Hagalín Oddsdóttir, Fram (7/8)
Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (64/113)
Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (10/21)
Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (63/86)
Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (24/79)
Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (29/56)
Elísa Elíasdóttir, Valur (22/18)
Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (11/19)
Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (25/13)
Lovísa Thompson, Valur (28/66)
Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (1/0)
Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (36/148)
Sonja Lind Sigsteinsdóttir, Haukar (1/1)
Thea Imani Sturludóttir, Valur (89/193)