Íþróttir | Handbolti | mbl | 15.10.2025 | 11:20

Sextán manna hópur Íslands klár

Frá æfingu landsliðsins í Úlfarsárdal í gær.
Frá æfingu landsliðsins í Úlfarsárdal í gær. Ljósmynd/Hulda Margrét

Ísland og Færeyjar mætast í undankeppni EM kvenna í handbolta á heimavelli Fram í Úlfarsárdal klukkan 19.30 í kvöld.

Sextán manna hópur Íslands í leiknum er klár en alls voru nítján leikmenn valdir í verkefnið.

Birna Berg Haraldsdóttir, Harpa María Friðgeirsdóttir og Matthildur Lilja Jónsdóttir verða ekki með íslenska liðinu að þessu sinni.

Lið Íslands í kvöld:

Markverðir:

Hafdís Renötudóttir, Valur (68/4)

Sara Sif Helgadóttir, Haukar (12/0)

Aðrir leikmenn:

Alfa Brá Hagalín Oddsdóttir, Fram (7/8)

Andrea Jacobsen, Blomberg-Lippe (64/113)

Dana Björg Guðmundsdóttir, Volda (10/21)

Díana Dögg Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (63/86)

Elín Klara Þorkelsdóttir, Savehof (24/79)

Elín Rósa Magnúsdóttir, Blomberg-Lippe (29/56)

Elísa Elíasdóttir, Valur (22/18)

Katrín Anna Ásmundsdóttir, Fram (11/19)

Katrín Tinna Jensdóttir, ÍR (25/13)

Lovísa Thompson, Valur (28/66)

Rakel Oddný Guðmundsdóttir, Haukar (1/0)

Sandra Erlingsdóttir, ÍBV (36/148)

Sonja Lind Sigsteinsdóttir, Haukar (1/1)

Thea Imani Sturludóttir, Valur (89/193)

mbl.is
Fleira áhugavert
Kemur böndum á vaxtahækkanir í framtíðinni Þúsund fermetra baðlón opnað í dag Eins og það sé verið að búa til fréttir Innhólfin fylltust af öskrandi nemendum
Fleira áhugavert
Telja ekki þörf á að bregðast við eins og er Skammir á Alþingi: Vill RÚV einungis á íslensku Þyrlan aðstoðaði þreyttan ferðamann „Höfðum ekki geð í okkur að taka við framlaginu“